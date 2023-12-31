Kırıkkale'de devrilen otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

E.Y. idaresindeki 06 DG 661 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 14. kilometresinde bariyerlere çarparak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki sürücünün babası N.Y'nin (80) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı E.Y ise ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

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