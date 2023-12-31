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        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 12:56 Güncelleme: 31.12.2023 - 13:21
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        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki baba öldü, oğlu yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        E.Y. idaresindeki 06 DG 661 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 14. kilometresinde bariyerlere çarparak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki sürücünün babası N.Y'nin (80) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralı E.Y ise ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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