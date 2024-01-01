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        Kırıkkale'de uygulamada uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 10:43 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:43
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        Kırıkkale'de uygulamada uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan E.G'nin üzerinde 278,24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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