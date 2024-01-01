Kırıkkale'de uygulamada uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan E.G'nin üzerinde 278,24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

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