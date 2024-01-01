Kırıkkale'de firari hükümlü şok uygulamada yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulamada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şok uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri Ö.K'yi durdurdu.

Yapılan GBT sorgusunda Ö.K'nin çeşitli suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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