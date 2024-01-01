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        Kırıkkale'de firari hükümlü şok uygulamada yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulamada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:55 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:55
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        Kırıkkale'de firari hükümlü şok uygulamada yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği şok uygulamada yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şok uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri Ö.K'yi durdurdu.

        Yapılan GBT sorgusunda Ö.K'nin çeşitli suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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