Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 Aralık - 1 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 15,4 gram esrar, 333 gram sentetik uyuşturucu ve 277 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakimlikçe 2'si tutuklandı, biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 10'u hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.