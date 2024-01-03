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        Cezaevinden firar eden hükümlü, şok uygulamada yakalandı

        Kırıkkale'de cezaevinden firar eden ve hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasın bulunan hükümlü şok uygulamada yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:36 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:36
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        Cezaevinden firar eden hükümlü, şok uygulamada yakalandı
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        Kırıkkale'de cezaevinden firar eden ve hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasın bulunan hükümlü şok uygulamada yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şok uygulamada durumundan şüphelendikleri A.V'yi durdurdu.

        GBT sorgusunda, "tutuklu veya hükümlünün kaçması" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlarından arandığı tespit edilen A.V'nin, hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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