Cezaevinden firar eden hükümlü, şok uygulamada yakalandı
Kırıkkale'de cezaevinden firar eden ve hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasın bulunan hükümlü şok uygulamada yakalandı.
Kırıkkale'de cezaevinden firar eden ve hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasın bulunan hükümlü şok uygulamada yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şok uygulamada durumundan şüphelendikleri A.V'yi durdurdu.
GBT sorgusunda, "tutuklu veya hükümlünün kaçması" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlarından arandığı tespit edilen A.V'nin, hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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