Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili 9 işlem başlattı.

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili 9 işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Aralık - 3 Ocak'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 102 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 17 dijital materyali inceleyen ekipler, 9 nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, 50 vatandaş bilgilendirildi.