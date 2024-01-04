Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili 9 işlem başlattı.
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili 9 işlem başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Aralık - 3 Ocak'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 102 kullanıcıyı tespit etti.
Çalışmalarda 17 dijital materyali inceleyen ekipler, 9 nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili işlem başlattı.
Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, 50 vatandaş bilgilendirildi.
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