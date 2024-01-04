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        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı

        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili 9 işlem başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:03
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        Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı
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        Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili 9 işlem başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Aralık - 3 Ocak'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 102 kullanıcıyı tespit etti.

        Çalışmalarda 17 dijital materyali inceleyen ekipler, 9 nitelikli dolandırıcılık olayıyla ilgili işlem başlattı.

        Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, 50 vatandaş bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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