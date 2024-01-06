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        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 18:33 Güncelleme: 06.01.2024 - 18:33
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        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.K.A.K'yi kent merkezinde yakaladı.

        Zanlı, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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