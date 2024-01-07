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        Kırıkkale'de kargo gönderisinde 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince kargo kutusunda 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:14
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        Kırıkkale'de kargo gönderisinde 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince kargo kutusunda 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bir kargo firmasında K.M'nin kargo gönderisinde yaptığı aramada 20 litre kaçak etil alkol buldu.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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