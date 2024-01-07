Kırıkkale'de kargo gönderisinde 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince kargo kutusunda 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bir kargo firmasında K.M'nin kargo gönderisinde yaptığı aramada 20 litre kaçak etil alkol buldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.