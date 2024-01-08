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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:08
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-7 Ocak'ta suçla mücadele çalışmaları kapsamında, asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 147 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 5 faili meçhul olay da aydınlatıldı.

        Çalışmalarda 2 bin 564 kişi ve 102 araç sorgulandı, ruhsatsız 3 tabanca ve 21 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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