Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Kontrollerde, "göçmen kaçakçılığı" suçundan arandığı ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.A.Ş. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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