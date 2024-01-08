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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:20 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:20
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        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Kontrollerde, "göçmen kaçakçılığı" suçundan arandığı ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu M.A.Ş. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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