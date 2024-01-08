Kırıkkale'de kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kırıkkale'de kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Nuh O. idaresindeki 06 DGC 409 plakalı kamyon ile İsmail B. idaresindeki 71 FK 236 plakalı traktör, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 16. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör ve odun yüklü römorku şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktör sürücüsü İsmail B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Traktörde yolcu olarak bulunan Bayram B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Nuh O. gözaltına alındı.

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