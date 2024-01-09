Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 157,64 sentetik uyuşturucu ve 72 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2-8 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 157,64 gram sentetik uyuşturucu ve 72 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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