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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 157,64 sentetik uyuşturucu ve 72 sentetik hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:57
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 157,64 sentetik uyuşturucu ve 72 sentetik hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2-8 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Operasyonlarda, 157,64 gram sentetik uyuşturucu ve 72 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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