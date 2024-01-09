Kırıkkale'de 9 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-8 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 4 bin 350 kişi ve 1523 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 41 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, ruhsatsız 3 tabanca, 26 fişek ve 6 sentetik hap ele geçirildi.