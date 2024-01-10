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        Kırıkkale'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza yazıldı

        Kırıkkale'de kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:33
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        Kırıkkale'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza yazıldı
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        Kırıkkale'de kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde bir işletmede kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı, masadaki bir miktar paraya ve oyun kartlarına el koydu.

        Kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza yazıldı, işletme sahibi hakkında "kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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