Kırıkkale'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza yazıldı
Kırıkkale'de kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi.
Kırıkkale'de kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde bir işletmede kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı, masadaki bir miktar paraya ve oyun kartlarına el koydu.
Kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza yazıldı, işletme sahibi hakkında "kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.
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