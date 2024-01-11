Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili son bir haftada 10 işlem yapıldı Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 10 işlem başlattı.

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 10 işlem başlattı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4-10 Ocak'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 106 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 15 dijital materyali inceleyen ekipler, 9 nitelikli dolandırıcılık ile nitelikli hırsızlık olayıyla ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte 110 vatandaş bilgilendirildi.