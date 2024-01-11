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        Kırıkkale'de "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" konulu paneli düzenlendi

        Kırıkkale'de "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" kapsamında "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:31 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:53
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        Kırıkkale'de "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" konulu paneli düzenlendi
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        Kırıkkale'de "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" kapsamında "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" konulu panel düzenlendi.

        Anadolu Mektebi ve Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin başkanı ve panelistler öğrencilerden oluştu.

        Öğrenciler panelde, "Mankurtlaşmak", "Aytmatov'da Gökyüzünün Sonsuzluğuna Uzanan Anne Sevgisi", "Cengiz Aytmatov Romanlarında Doğanın Söyledikleri", "Cengiz Aytmatov Romanlarında Rejime Karşı" konularını işledi.

        Sunumların ardından Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aydoğan tarafından değerlendirme yapıldı.

        Vali Mehmet Makas, panelin ardından yaptığı konuşmada, bugün Cengiz Aytmatov konulu panel gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bu memleketin bir ülküsünün olduğunu ve yüce Türk milletinin üzerine Allah tarafından biçilmiş bir görev olduğunu aktaran Makas, şöyle konuştu:

        "Biz ona inanıyoruz. O görev de dünyaya nizam vermek. Üzerine biçilen ilahi kelimetullahı tüm dünyaya yaymak adına hareket eden bir milletiz. Ve başarılı olacağız. O başarı neticesinde de Gazze'de olduğu üzere hiç kimse ne Müslüman'a ne soydaşa hatta insana zulmedemeyecek. Çünkü bizim atalarımız hep hak ve fetih adına yürümüş. Batıl, zulüm ve işgal adına yürümemiş. Dünya kuruldu kurulalı hak ile batılın mücadelesi var."

        Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de "Bir büyük insanı tanımak, dünyayı tanımak gibidir. Anadolu Mektebi yazarları bu niteliktedir. Yaptığımız işin çok zahmetli ve önemli olduğunun, tahammül gerektirdiğinin bilincindeyiz. İçerisinde hayalleri ve rüyaları olan bir hareketiz. Bu yaşlarda büyük, seçilmiş ve öncelik verilmiş yazarları okumak dünyayı tanımak gibidir.'' diye konuştu.

        Panele, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ateşesi Begimai Bakytbek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, KKÜ Rektörü Ersan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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