Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de kargo paketinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince kargo paketinde gümrük kaçağı 39 elektronik sigara ve 3 kulaklık ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de kargo paketinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de polis ekiplerince kargo paketinde gümrük kaçağı 39 elektronik sigara ve 3 kulaklık ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye M.A.S'ye ait kargo paketinde arama yaptı.

        Aramada, gümrük kaçağı 39 elektronik sigara ve 3 kulaklık ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" konulu paneli düzenlendi
        Kırıkkale'de "Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov" konulu paneli düzenlendi
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili son bir haftada 10 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili son bir haftada 10 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de samanların arasına gizlenmiş ruhsatsız silah ele geçirildi
        Kırıkkale'de samanların arasına gizlenmiş ruhsatsız silah ele geçirildi
        'Adam'lı aramada TIR'ın dorsesinde 60 kilo skunk ele geçirildi
        'Adam'lı aramada TIR'ın dorsesinde 60 kilo skunk ele geçirildi
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı