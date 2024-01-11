Kırıkkale'de kargo paketinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince kargo paketinde gümrük kaçağı 39 elektronik sigara ve 3 kulaklık ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince kargo paketinde gümrük kaçağı 39 elektronik sigara ve 3 kulaklık ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye M.A.S'ye ait kargo paketinde arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 39 elektronik sigara ve 3 kulaklık ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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