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        Kırıkkale'de ahır ve samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan kurtarıldı, 500 balya saman yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:33
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        Kırıkkale'de ahır ve samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan kurtarıldı, 500 balya saman yandı.

        Çamlıca köyünde Yaşar Koç’a ait ahır ve bitişiğindeki samanlıkta yangın çıktı. Ahırdaki 7 büyükbaş hayvan köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

        Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, ihbar üzerine köye gelen Bahşılı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Köy muhtar Emin Başbuğ, AA muhabirine, olayda yaklaşık 500 balya samanın yandığını belirterek, "Ahır ve samanlık kerpiçten yapılmaydı. Yaşar Koç, sütçülükle geçimini sağlıyor. Ahırdaki elektrik kabloları çok eski, yangın oradan çıkmış. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ve vatandaşların da yardımıyla hayvanları kurtardık. 3 hayvanın sırtında yanık oluşmuş. Yangın eve sıçramadan söndürüldü." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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