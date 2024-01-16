Kırıkkale'deki şok uygulamalarda 7 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-15 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 591 kişi ve 1336 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 47 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve tüfek,12 fişek,14 gram sentetik uyuşturucu ile 212 sentetik hap ele geçirildi.