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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda 7 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:14 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:14
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        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda 7 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-15 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 591 kişi ve 1336 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 47 araca ceza yazıldı.

        Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve tüfek,12 fişek,14 gram sentetik uyuşturucu ile 212 sentetik hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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