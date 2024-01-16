Kırıkkale'deki şok uygulamalarda 7 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-15 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 591 kişi ve 1336 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 47 araca ceza yazıldı.
Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve tüfek,12 fişek,14 gram sentetik uyuşturucu ile 212 sentetik hap ele geçirildi.
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