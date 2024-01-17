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        Kırıkkale'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:19
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        Kırıkkale'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        B.A. idaresindeki 71 ACC 786 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yenimahalle mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü B.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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