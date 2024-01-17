Kırıkkale'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

B.A. idaresindeki 71 ACC 786 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yenimahalle mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü B.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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