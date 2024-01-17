Bahşılı'da ilkokul öğrencilerine polislik ve jandarma mesleği tanıtıldı Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ilkokul öğrencilerine polislik ve jandarma meslekleri tanıtıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ilkokul öğrencilerine polislik ve jandarma meslekleri tanıtıldı.

Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, polis ve jandarma ekipleri, meslekleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Ekipler, ayrıca öğrencilere trafik kuralları konusunda uyarı da bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Dursun Ergül ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı'nın da katıldığı etkinlikte, öğrencilere meyve suyu ve kek ikramı yapıldı.