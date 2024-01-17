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        Bahşılı'da ilkokul öğrencilerine polislik ve jandarma mesleği tanıtıldı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ilkokul öğrencilerine polislik ve jandarma meslekleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 17:02 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:16
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        Bahşılı'da ilkokul öğrencilerine polislik ve jandarma mesleği tanıtıldı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ilkokul öğrencilerine polislik ve jandarma meslekleri tanıtıldı.

        Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, polis ve jandarma ekipleri, meslekleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

        Ekipler, ayrıca öğrencilere trafik kuralları konusunda uyarı da bulundu.

        İlçe Emniyet Müdürü Dursun Ergül ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı'nın da katıldığı etkinlikte, öğrencilere meyve suyu ve kek ikramı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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