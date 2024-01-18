Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Ağrı'da 9 yıl önce cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı

        "Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve Ağrı'daki cezaevinden 2015 yılında firar eden hükümlü, Kırıkkale'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da 9 yıl önce cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve Ağrı'daki cezaevinden 2015 yılında firar eden hükümlü, Kırıkkale'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kırıkkale Tren Garı'nda "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A.K'nin (58) Batman'a gitmek için bilet aldığı bilgisine ulaştı.

        Kısa sürede gara giden ekipler, hükümlüyü Güney Kurtalan Ekspresi içerisinde yakaladı.

        Yapılan incelemede 2015 yılında cezaevinden firar ettiği belirlenen hükümlünün "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıldır arandığı tespit edildi.

        Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırıkkale Valisi Makas, gazetecilerle bir araya geldi
        Kırıkkale Valisi Makas, gazetecilerle bir araya geldi
        Kırıkkale'de siber suçla ilgili son bir haftada 8 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de siber suçla ilgili son bir haftada 8 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de iki evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Kırıkkale'de iki evde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Bahşılı'da ilkokul öğrencilerine polislik ve jandarma mesleği tanıtıldı
        Bahşılı'da ilkokul öğrencilerine polislik ve jandarma mesleği tanıtıldı
        Kırıkkale'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kırıkkale'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 76 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 76 araç trafikten men edildi