Kırıkkale Mahalli Çevre Kurulu toplantısı yapıldı

Kırıkkale Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, il genelinde açık, yarı açık ve kapalı alanlarda faaliyet gösteren eğlence yerlerinde canlı müzik yayını ve etkinlik saatleri belirlendi.

İl genelinde uygulanan sınavlardan 1 gün öncesinden sınav bitiş saatine kadar şantiye faaliyetleri, müzik yayını, açık hava faaliyetlerinin durdurulmasının görüşüldüğü toplantıda, sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi ve patolojik atıkların 2024 yılındaki toplanma, taşınma ve bertaraf ücretine kurul tarafından karar verildi.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar ve Mahalli Çevre Kurulu üyeleri katıldı.