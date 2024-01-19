"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor
Yarı yıl tatilinin başlamasıyla "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Yarı yıl tatilinin başlamasıyla "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de ulaşımda yoğunluğa neden oldu.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk ve sağanak nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.
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