Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor

        Yarı yıl tatilinin başlamasıyla "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:25 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yarı yıl tatilinin başlamasıyla "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Tatillerini memleketlerinde veya şehir dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de ulaşımda yoğunluğa neden oldu.

        Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk ve sağanak nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul Valiliği'nden "fırtına" uyarısı!
        İstanbul Valiliği'nden "fırtına" uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        2050'de yarısı yok olacak
        2050'de yarısı yok olacak
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        5 ton sahte içki ele geçirildi
        5 ton sahte içki ele geçirildi
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutu...
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutu...
        Kırıkkale'de 82 bin 260 dolu makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 82 bin 260 dolu makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci
        Kırıkkale'de öğrencilerin karne sevinci
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale Mahalli Çevre Kurulu toplantısı yapıldı
        Kırıkkale Mahalli Çevre Kurulu toplantısı yapıldı
        Bahşılı'da öğrencilere "merhamet ve yardımseverlik" anlatıldı
        Bahşılı'da öğrencilere "merhamet ve yardımseverlik" anlatıldı