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        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

        Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:21 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:21
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        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
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        Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarpması yer alıyor.

        Çalılıöz Mahallesi'nde otomobilin önünde seyreden otomobile çarpması ve Alparslan Türkeş Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması da görüntülere yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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