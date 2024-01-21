Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GUA 377 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Doğanay Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Celal A. ve Ahmet A. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

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