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        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 00:43 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:49
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        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GUA 377 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Doğanay Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan Celal A. ve Ahmet A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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