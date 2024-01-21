Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince 2 bin 576 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda, 2 bin 576 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

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