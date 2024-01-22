Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Zara-Suşehri kara yolu Bozkır köyü yakınlarında 58 KD 061 plakalı yolcu minibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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