Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:25 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

        Zara-Suşehri kara yolu Bozkır köyü yakınlarında 58 KD 061 plakalı yolcu minibüsü, hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        TÜGVA Kırıkkale 4. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
        TÜGVA Kırıkkale 4. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor