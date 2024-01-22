Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 26 kişi yaralandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:25 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 26 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.

        Zara-Suşehri kara yolu Bozkır köyü yakınlarında Y.T. idaresindeki 58 KD 061 plakalı yolcu minibüsü, E.D'nin kullandığı 58 ABK 402 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, bariyerlere çarparak uçuruma devrilmekten son anda kurtuldu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 26 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan, kar yağışının ardından bölgede buzlanma olduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 16 kişi y...
        Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 16 kişi y...
        TÜGVA Kırıkkale 4. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
        TÜGVA Kırıkkale 4. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
        Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
        Kırıkkale'de trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi