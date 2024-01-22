Kırıkkale'de AK Parti heyeti, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Başkanı Engin Pehlivanlı, seçim çalışmaları kapsamında şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Başkanı Engin Pehlivanlı, seçim çalışmaları kapsamında şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaplan, Saygılı ve Pehlivanlı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesini ziyaret ederek, Şube Başkanı Rıfat Öcal, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

Saygılı, belediye başkanlığı döneminde şehit aileleri ve gazilere hizmet etmekten şeref ve onur duyduğunu belirterek, nüfusa oranla en fazla şehit veren ilin Kırıkkale olduğunu dile getirdi.

Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini aktaran Saygılı, "Vatanı ve toprağı kutsal yapan şehitlerimizin o mukaddes kanlarıdır. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve ailelerine sahip çıkmak bizim en öncelikli görevimizdir. Vatan uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize huzurlu uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

Şube Başkanı Rıfat Öcal da katkılarından dolayı Saygılı'ya teşekkür ederek, seçim çalışmalarında başarı diledi.