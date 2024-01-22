Kırıkkale'de "parada sahtecilik" suçundan aranan şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de "parada sahtecilik" suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonda, "parada sahtecilik" suçundan aranan O.D. yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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