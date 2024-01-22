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        Kırıkkale'de "parada sahtecilik" suçundan aranan şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de "parada sahtecilik" suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:20 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:20
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        Kırıkkale'de "parada sahtecilik" suçundan aranan şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de "parada sahtecilik" suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonda, "parada sahtecilik" suçundan aranan O.D. yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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