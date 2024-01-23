Kırıkkale'de kara yolunda geri geri giden minibüs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Kırıkkale'de kara yolunda ters yönde geri geri ilerleyen minibüs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kırıkkale'de kara yolunda ters yönde geri geri ilerleyen minibüs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sürücü ve plaka bilgisi öğrenilemeyen minibüs, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi mevkisinde trafiği tehlikeye düşürerek metrelerce geri geri ters yönde ilerledi.
Bazı sürücüler, araç sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi.
Kırıkkale-Kayseri yol ayrımına kadar yaklaşık 500 metre geri geri ilerleyen minibüs, daha sonra normal şekilde yoluna devam etti.
O anlar, çevredeki bir apartmandan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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