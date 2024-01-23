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        Kırıkkale'de kara yolunda geri geri giden minibüs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kırıkkale'de kara yolunda ters yönde geri geri ilerleyen minibüs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 09:31 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:31
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        Kırıkkale'de kara yolunda geri geri giden minibüs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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        Kırıkkale'de kara yolunda ters yönde geri geri ilerleyen minibüs, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Sürücü ve plaka bilgisi öğrenilemeyen minibüs, Kırıkkale-Samsun kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi mevkisinde trafiği tehlikeye düşürerek metrelerce geri geri ters yönde ilerledi.

        Bazı sürücüler, araç sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi.

        Kırıkkale-Kayseri yol ayrımına kadar yaklaşık 500 metre geri geri ilerleyen minibüs, daha sonra normal şekilde yoluna devam etti.

        O anlar, çevredeki bir apartmandan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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