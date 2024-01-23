Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-22 Ocak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

        Operasyonlarda, 1,39 gram esrar, 2 bin 661 sentetik hap ve 19,3 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan 1'i sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 13 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de kara yolunda geri geri giden minibüs, cep telefonu kamerasıyla...
        Kırıkkale'de kara yolunda geri geri giden minibüs, cep telefonu kamerasıyla...
        Kırıkkale'de "parada sahtecilik" suçundan aranan şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de "parada sahtecilik" suçundan aranan şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de AK Parti heyeti, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
        Kırıkkale'de AK Parti heyeti, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
        Kırıkkale'de "Çelik Kaynak Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı" yapıldı
        Kırıkkale'de "Çelik Kaynak Seviye 3 Mesleki Yeterlilik Sınavı" yapıldı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaz...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaz...