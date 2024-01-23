Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-22 Ocak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonlarda, 1,39 gram esrar, 2 bin 661 sentetik hap ve 19,3 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 1'i sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 13 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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