Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 9 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-22 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 777 kişi ve 1548 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 55 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 12 fişek, 4,3 gram sentetik uyuşturucu ve 13 sentetik hap ele geçirildi.