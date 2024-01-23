Kırıkkale'de haklarında hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan 7 firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de farklı suçlardan aranan 7 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firarilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonlarda, 49 yıl 8 ay, 32 yıl 2 ay, 21 yıl 4 ay, 4 yıl 2 ay, 2 yıl 5 ay, 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 bin lira adli para cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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