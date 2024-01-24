Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de sakız kutusunda 97,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de sakız kutusunda 97,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, sakız kutusu içerisine gizlenmiş 97,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.Ç. ve U.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
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