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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de sakız kutusunda 97,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:39
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de sakız kutusunda 97,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, sakız kutusu içerisine gizlenmiş 97,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.Ç. ve U.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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