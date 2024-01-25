Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi, 2023 yılında 846 olaya müdahale etti

        Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 846 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi, 2023 yılında 846 olaya müdahale etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 846 olaya müdahale etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde itfaiye ekiplerinin deprem bölgesine ulaşan ilk ekipler arasında yer aldığı ve arama kurtarma çalışmalarında da görev aldığı belirtildi.

        Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan itfaiye ekiplerinin, 2023'te de yoğun olarak çalıştığı aktarılan açıklamada, "İtfaiye ekipleri, son bir yılda toplam 846 olaya müdahale etti. Bunlardan 78' ev, 13'ü iş yeri , 45'i araç , 411'i orman, arazi, ot yangını ve 73 diğer yangınlar olmak üzere 620 yangına müdahale etti. Ayrıca, 9 boğulma olayında 4 vatandaşın hayatını kurtaran itfaiye ekipleri, 45 trafik kazasında 35 vatandaşımızı da sıkıştıkları araçlardan yaralı olarak çıkardı. Ayrıca, 172 hayvan kurtarma olayına da müdahale edildi." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, ekiplerin rafineri çevresindeki tesisler ile kamu kurumlarında seminerler gerçekleştirdiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de polis, 2 akrabayı dolandırılmaktan kurtardı
        Kırıkkale'de polis, 2 akrabayı dolandırılmaktan kurtardı
        Kırıkkale'de iki akraba, polisin takibiyle dolandırılmaktan kurtuldu
        Kırıkkale'de iki akraba, polisin takibiyle dolandırılmaktan kurtuldu
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 9 işlem yapıldı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi şubat ayında yapılacak
        Kırıkkale Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin ihalesi şubat ayında yapılacak
        Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 70 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 70 araç trafikten men edildi