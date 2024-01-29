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        Kırıkkale Belediyesi öğrencileri bilimle buluşturuyor

        Kırıkkale Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencileri bilim merkezinde ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:28
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        Kırıkkale Belediyesi öğrencileri bilimle buluşturuyor
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        Kırıkkale Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencileri bilim merkezinde ağırlıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale Belediyesi yarıyıl tatilinde 5-12 yaş grubu öğrencileri bilim merkezinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında bilimle buluşturuyor.

        Öğrenciler, farklı bilim dallarının olduğu robotik kodlama, uzay ve havacılık, teknoloji tasarım ve origami atölyelerinde etkinliklerini gerçekleştirdi. Etkinliklerin ilk haftasında programlarını tamamlayan öğrencilere sertifika verildi.

        Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Bilim atölyelerinde çocuklarımız bilimin eğlenceli hali ile tanışıyor. Öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalıyorlar, çocukların bilimle iç içe olmalarını geleceğe umut verici olarak görüyoruz. Bilim merkezimizde çocuklarımız boş zamanlarını verimli kullanmış oluyor.” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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