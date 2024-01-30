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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:27 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:55
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-29 Ocak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 173,37 gram sentetik uyuşturucu ve 327 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan 2'si sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 8 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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