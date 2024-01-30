Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-29 Ocak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 173,37 gram sentetik uyuşturucu ve 327 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 8 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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