Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı.
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-29 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 31 kişi ve 1351 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 13 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 43 araç sürücüsüne ceza yazıldı.
Uygulamada ruhsatsız 2 tabanca, 42 fişek, 0,8 gram sentetik uyuşturucu ve 14 sentetik hap ele geçirildi.
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