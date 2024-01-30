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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:18
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli şok uygulamalarda yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23-29 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 31 kişi ve 1351 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 13 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 43 araç sürücüsüne ceza yazıldı.

        Uygulamada ruhsatsız 2 tabanca, 42 fişek, 0,8 gram sentetik uyuşturucu ve 14 sentetik hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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