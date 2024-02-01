Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele devam ediyor

Kırıkkale'de polis ekipleri siber suçlarla mücadele kapsamında 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan ve görevli memura mukavemet suçundan aranan 2 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 ses fişeği ve 2 şarjör ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılarak, 12 bin 860 lira idari para cezası verildi.

Şüphelilerden biri ayrıca, görevli memura mukavemet suçlamasıyla tutuklandı.