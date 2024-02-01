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        Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele devam ediyor

        Kırıkkale'de polis ekipleri siber suçlarla mücadele kapsamında 2 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:11 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:11
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        Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele devam ediyor
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        Kırıkkale'de polis ekipleri siber suçlarla mücadele kapsamında 2 şüpheliyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan ve görevli memura mukavemet suçundan aranan 2 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlıların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 ses fişeği ve 2 şarjör ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılarak, 12 bin 860 lira idari para cezası verildi.

        Şüphelilerden biri ayrıca, görevli memura mukavemet suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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