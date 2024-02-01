Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele devam ediyor
Kırıkkale'de polis ekipleri siber suçlarla mücadele kapsamında 2 şüpheliyi yakaladı.
Kırıkkale'de polis ekipleri siber suçlarla mücadele kapsamında 2 şüpheliyi yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan ve görevli memura mukavemet suçundan aranan 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 ses fişeği ve 2 şarjör ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılarak, 12 bin 860 lira idari para cezası verildi.
Şüphelilerden biri ayrıca, görevli memura mukavemet suçlamasıyla tutuklandı.
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