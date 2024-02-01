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        Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Okulum Temiz Belgesi" programı düzenledi

        Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programda kentteki 192 okul ve kuruma "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:29 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:31
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        Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Okulum Temiz Belgesi" programı düzenledi
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        Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programda kentteki 192 okul ve kuruma "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü'nün 2020'den itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazanan eğitim kurumları için Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu’nda program düzenlendi.

        Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, belirlenen şartları yerine getirmeleri dolayısıyla ildeki 192 okul ve kurumun bu belgeyi almaya hak kazandığını kaydetti.

        Konuşmanın ardından okul ve kurumlara belge verildi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, Eğitim Müfettişleri Başkanı Yaşar Erbek, şube müdürleri ile okul ve kurum müdürlerinin temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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