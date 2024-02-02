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        Kırıkkale'de 50 litre kaçak alkol ele geçirdi

        Kırıkkale'de yapılan şok uygulamada 50 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 22:44 Güncelleme: 02.02.2024 - 22:44
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        Kırıkkale'de 50 litre kaçak alkol ele geçirdi
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        Kırıkkale'de yapılan şok uygulamada 50 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen şok uygulamada, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 50 litre kaçak alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli K.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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