Kırıkkale'de 50 litre kaçak alkol ele geçirdi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen şok uygulamada, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

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