Kırıkkale'de 50 litre kaçak alkol ele geçirdi
Kırıkkale'de yapılan şok uygulamada 50 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Kırıkkale'de yapılan şok uygulamada 50 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen şok uygulamada, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 50 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli K.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
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