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        Kırıkkale'de aranan 8'i hükümlü 15 kişi yakalandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 00:02 Güncelleme: 04.02.2024 - 00:02
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        Kırıkkale'de aranan 8'i hükümlü 15 kişi yakalandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 8 ay ile 45 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 8 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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