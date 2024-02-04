Kırıkkale'de aranan 8'i hükümlü 15 kişi yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 8 ay ile 45 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 8 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

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