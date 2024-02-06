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        Kırıkkale'de son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 89 hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 89'u hükümlü, aranan 161 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:37
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        Kırıkkale'de son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 89 hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 89'u hükümlü, aranan 161 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayında arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 161 zanlı gözaltına alındı.

        Denetimlerde yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 89 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 72 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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