Kırıkkale'de son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 89 hükümlü yakalandı

Denetimlerde yakalanan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 89 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 72 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak ayında arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 161 zanlı gözaltına alındı.

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