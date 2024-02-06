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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:25 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:26
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ocak-5 Şubat'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 14,28 gram sentetik uyuşturucu ve 610 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan 1'i sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, 16'sı hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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