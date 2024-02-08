Kırıkkale'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Çeşitli yerlerinden yaralanan A.Z.D, C.Y, M.V.Ö. ve D.B, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla birbirlerine ateş eden 4 şüpheli de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda A.Z.D. ve C.Y. ile M.V.Ö. ve D.B. arasında tartışma çıktı.

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