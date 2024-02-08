Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 10 işlem yapıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 10 işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-7 Şubat'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 111 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, 7 nitelikli dolandırıcılık, 2 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve nitelikli hırsızlıkla ilgili işlem başlattı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 115 vatandaş bilgilendirildi.