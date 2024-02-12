Kırıkkale'de 4'ü firari hükümlü aranan 6 kişi yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri şok uygulamalarda 4'ü hükümlü, aranan 6 kişi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, 8-9 Şubat'ta gerçekleştirilen şok uygulamalarda durumundan şüphelenilen 6 kişinin sorgusunu yaptı.

Yapılan GBT sorgulamalarında, çeşitli suçlardan M.K'nin 4 yıl 2 ay, B.S'nin "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay, N.Ç'nin "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 7 ay 15 gün, O.Y'nin "basit yaralama" suçundan 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası, H.Ç'nin de "seyirden yasaklı kişinin kanunda belirtilen şekilde kolluk kuvvetine müracaat etmemesi" suçundan 1120 lira adli para cezası bulunduğunu tespit edildi.

T.Y'nin de "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak ile tehdit" suçlarından aranması bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, şüpheli T.Y. hakkında adli işlem yapıldı.