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        Kırıkkale'de 4'ü firari hükümlü aranan 6 kişi yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekipleri şok uygulamalarda 4'ü hükümlü, aranan 6 kişi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:24 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:24
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        Kırıkkale'de 4'ü firari hükümlü aranan 6 kişi yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekipleri şok uygulamalarda 4'ü hükümlü, aranan 6 kişi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, 8-9 Şubat'ta gerçekleştirilen şok uygulamalarda durumundan şüphelenilen 6 kişinin sorgusunu yaptı.

        Yapılan GBT sorgulamalarında, çeşitli suçlardan M.K'nin 4 yıl 2 ay, B.S'nin "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay, N.Ç'nin "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 7 ay 15 gün, O.Y'nin "basit yaralama" suçundan 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası, H.Ç'nin de "seyirden yasaklı kişinin kanunda belirtilen şekilde kolluk kuvvetine müracaat etmemesi" suçundan 1120 lira adli para cezası bulunduğunu tespit edildi.

        T.Y'nin de "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak ile tehdit" suçlarından aranması bulunduğu belirlendi.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, şüpheli T.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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