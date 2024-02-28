Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Karakeçili'de kanser taraması başladı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde mobil kanser tarama aracıyla kanseri taraması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karakeçili'de kanser taraması başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde mobil kanser tarama aracıyla kanseri taraması yapılıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Karakeçili Aile Sağlığı Merkezi bahçesine konuşlandırılan araçta, 30-70 yaş arası kadınlar ile 50-70 yaş arası erkeklerin kanser taraması gerçekleştiriliyor.

        Karakeçili Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun Karagöz, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğüyle koordineli şekilde çalışarak mobil kanser tarama aracını ilçeye getirdiklerini söyledi.

        Vatandaşların bilgisi olması amacıyla belediyeden anons yaptırdıklarını, aile hekimliklerine kayıtlı bütün kadınların davet edildiğini taramanın 8 Mart'a kadar süreceğini anlatan Karagöz, şöyle konuştu:

        "Durumu pozitif olanlar ileri tetkik ve tedavi için Kırıkkale'deki hastanelere yönlendirilecek. Kanserde erken teşhis ve tedavi çok önemli. Bunun için hastalığı erken teşhiste tedavi ve başarı oranı çok yüksek. Vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirerek duyarlı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Bahşılı'da "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında sergi açıldı
        Bahşılı'da "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında sergi açıldı
        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 125 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 125 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
        Sibel öğretmen 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını unutamıyor
        Sibel öğretmen 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını unutamıyor
        Kırıkkale'de kara yolları tabelasına ateş eden zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de kara yolları tabelasına ateş eden zanlı yakalandı